Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

21.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:22

Gölbaşı Tren İstasyonunda hakim olan sakinlik Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Gölbaşı Tren İstasyonunda hakim olan sakinlik

Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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