Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
21.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:22
Gölbaşı Tren İstasyonunda hakim olan sakinlik Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.
Gölbaşı Tren İstasyonunda hakim olan sakinlik
Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi