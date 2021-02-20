Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

20.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:52

Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hakim olan sakinlik Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hakim olan sakinlik

Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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