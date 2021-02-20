Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
20.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:52
Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hakim olan sakinlik Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.
Gölbaşı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında hakim olan sakinlik
Kısıtlama ile sessizliğe bürünen sokaklar
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi