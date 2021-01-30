Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

30.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:09

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama kararının uygulanmasının ardından ilçede güvenlik güçleri uygulama yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gölbaşı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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