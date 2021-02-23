Gölbaşı'nda sıvat dağıtımına başlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sıvat dağıtımına başlandı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gölbaşı Kaymakamlığınca desteklenen proje kapsamında, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçilere sıvat dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere, ihtiyaç sahibi 14 köye sıvatların dağıtıldığını söyledi.

Sıvatların küçükbaş hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran, Yılmaz, "Üreticilerimizin suluk olarak adlandırdığı sıvatlar sayesinde yaylıma çıkan küçükbaş sürülerimiz su ihtiyaçlarını bu sıvatlardan karşılayacaktır. Aynı zamanda yaban hayvanlarımız da istifade edecektir. Dağıtılan 30 adet sıvat için Kaymakamımız Mutlu Köksal ve İl Müdürümüz Nurettin Kıyas'a desteklerinden dolayı üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum ve yaz aylarında yeni bir projeyle kalan 19 köyümüzün de sıvat ihtiyacı karşılanacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi