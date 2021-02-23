Gölbaşı'nda sıvat dağıtımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gölbaşı'nda sıvat dağıtımına başlandı

23.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:42
Gölbaşı'nda sıvat dağıtımına başlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sıvat dağıtımına başlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sıvat dağıtımına başlandı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gölbaşı Kaymakamlığınca desteklenen proje kapsamında, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çiftçilere sıvat dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, gazetecilere, ihtiyaç sahibi 14 köye sıvatların dağıtıldığını söyledi.

Sıvatların küçükbaş hayvanların su ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran, Yılmaz, "Üreticilerimizin suluk olarak adlandırdığı sıvatlar sayesinde yaylıma çıkan küçükbaş sürülerimiz su ihtiyaçlarını bu sıvatlardan karşılayacaktır. Aynı zamanda yaban hayvanlarımız da istifade edecektir. Dağıtılan 30 adet sıvat için Kaymakamımız Mutlu Köksal ve İl Müdürümüz Nurettin Kıyas'a desteklerinden dolayı üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum ve yaz aylarında yeni bir projeyle kalan 19 köyümüzün de sıvat ihtiyacı karşılanacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Meral Akşener Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Barış Manço Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Umut Bulut Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Mart Manisa Saldırı İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölbaşı'nda sıvat dağıtımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:48:52. #1.14#
title