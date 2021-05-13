Gölbaşı'nda şehitlik ziyareti
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Gölbaşı'nda şehitlik ziyareti

Gölbaşı'nda şehitlik ziyareti
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ramazan Bayramı'nda şehitlik ziyaret edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ramazan Bayramı'nda şehitlik ziyaret edildi.

Şehitlik ziyaretine Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan ve ilçe protokolü katıldı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, mezarlar tek tek ziyaret edilerek dua edildi.

Kaymakam Bilgihan ve beraberindekiler daha sonra şehit ailelerini evlerinde ziyaret edilerek Ramazan Bayramları kutlandı.

Ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek, emniyet ve jandarma mensupları ile bayramlaşma gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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