Gölbaşı'nda "Şehitlik Anıtı" Yapımı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Gölbaşılı şehitler anısına yapılan "Şehitlik Anıtı", FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında açılacak.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, yaptığı yazılı açıklamada, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Akademisi yolu üzerinde bulunan Şelale Parkı'na yapılacak anıtta, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet ülküsü ile barış, özgürlük, demokrasi gibi evrensel değerler, bir milletin özgürlüğünün darbeciler ve katil teröristler tarafından gasp edilemeyeceğinin vurguladığını ifade etti.



Şehitler anıtının, insanlığın vicdanında önemli bir sembol teşkil edeceğini vurgulayan Başkan Duruay, şunları kaydetti:



"Şehitlerimizin emsalsiz kahramanlığı ve milletimizin fedakarlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vakur ve güçlü bir şekilde varlığını sürdürecek, tarihsel misyonuna uygun şekilde ecdadın sınırlarını çizdiği büyük hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Anıtımızla birlikte, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ayrıca, birliğimize ve beraberliğimize yönelik yapılan darbelerin milletimizin çelik iradesi karşısında başarıya ulaşamayacağını hatırlatmaktır."



Duruay, iki çelik ayaktan oluşan 20.70 metre yüksekliğindeki anıtta rölyef ve plaketlerin bulunduğunu kaydetti.