Gölbaşı'nda sanayi sitesinin yolları onarılıyor
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Gölbaşı'nda sanayi sitesinin yolları onarılıyor

Gölbaşı'nda sanayi sitesinin yolları onarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bozulan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Yeni Sanayi Sitesi içerisinde bozulan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni sanayi sitesi içerisinde bozulan ve tahrip olan yollarda bakım ve tamirat çalışmaları yapılıyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri kırılan kilitli parke taşlarını ve bozulan asfalt yollarını yeniliyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda sanayi sitesinin yolları onarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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