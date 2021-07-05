Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
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Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı

Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi bünyesinde sanat merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı Belediyesince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi bünyesinde sanat merkezi açılışı gerçekleştirildi.

Açılış, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "EKOKÖY" temalı Mimari Proje Sergisi yapıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin kendisi için önemli olduğunu belirtti.

Gölbaşı Belediyesi olarak Cumhuriyet Köy Projesi üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Şimşek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında hayal edip planladığı ve hayata geçiremediği bir proje var. Cumhuriyet köy projesidir. Bu projeyi hayata geçireceğiz inşallah." dedi.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ise sergiye destek veren Şimşek'e teşekkür ederek, "Burada sergilenen ürünler, fikir ve emek sahibi olan geleceğin mimarları gençlerimizin çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını sağlayacak bir ön adımdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı
Gölbaşı Sanat Merkezi'nin açılışı, Mimari Proje Sergisi ile yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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