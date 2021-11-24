Gölbaşı'nda Ressam Halis Bozkurt'un resim sergisi açıldı - Haberler
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Gölbaşı'nda Ressam Halis Bozkurt'un resim sergisi açıldı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Kültür Sanat
Gölbaşı'nda Ressam Halis Bozkurt'un resim sergisi açıldı

Şair ve ressam Mehmet Halis Bozkurt'un resimlerinden oluşan sergi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açıldı.

Şair ve ressam Mehmet Halis Bozkurt'un resimlerinden oluşan sergi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde açıldı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, belediye başkan yardımcıları Murat Ilıkan ve Ahmet Keskinler, Bozkurt'un ailesi ve sanatseverler katıldı.

Sergide 2018 yılında vefat eden Gölbaşılı ressam Mehmet Halis Bozkurt'un eserleri sergileniyor.

Sergi, 4 Aralık'a değin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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