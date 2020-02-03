Gölbaşı'nda okul güvenlik toplantısı
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Gölbaşı'nda okul güvenlik toplantısı

Gölbaşı ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı.

03.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:10
Gölbaşı'nda okul güvenlik toplantısı

Gölbaşı ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okullar ve çevreleri ile ulaşım konusunda alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Okullarda her açıdan güvenliğin sağlanması gerektiğini belirten Köksal, şunları kaydetti:

"Okul uygulaması devam etmektedir. Polis ve ekiplerimiz görev alanlarındaki okullarda okul müdürleriyle işbirliği içerisindeler. Okul güvenliği dışında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadele konusunda polis ve jandarma ekiplerimiz işbirliği içerisindeler."

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile okul aile birliği başkanları katıldı.

Kaynak: AA
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