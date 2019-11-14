Gölbaşı'nda öğrencilerden Mehmetçiğe destek

14.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:37

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetciğe destek için yöresel ürünlerden oluşan hediye paketleri gönderdi.



Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan paketler İlçe Jandarma Komutanlığı aracılığıyla barış Pınarı Harekatında görevli askerlere gönderildi.



Hediye paketleri içerisine mektup yazan öğrenciler, "Bizim için canını ortaya koyan askerlerimize, yaptıklarımız ne kadar küçük olsa da sizin yüzünüzde bir tebessüm oluşturduysa ne mutlu bize" şeklinde ifade kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA