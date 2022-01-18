Gölbaşı'nda öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini ilgiyle izleyen öğrenciler ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar bir alışveriş merkezinde filmi izledi.

Başkan Ulaş Can Kavak, katılım sağlayanlara teşekkür ederek, "Bu vatan uğruna canlarını feda eden başta Eren Bülbül kardeşimiz olmak üzere aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin ve yönetimi, MHP belediye meclis üyeleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan, Tulumtaş Mahallesi Muhtarı Kazım Koç da katıldı.