Gölbaşı'nda mobil aşı standı kuruldu
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Gölbaşı'nda mobil aşı standı kuruldu

Gölbaşı'nda mobil aşı standı kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mobil aşı standı kuruldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mobil aşı standı kuruldu.

Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı personeli tarafından cuma namazına giden vatandaşların aşılanması için stant kuruldu. 15 Temmuz Demokrasi meydanında kurulan stantta vatandaşlar aşı edilerek aşılanma hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşların sistemi üzerinden kontrolleri yapıldıktan sonra Covid-19 aşıları yapıldı. Randevusuz olarak gerçekleştirilen aşılamaya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kurulan stantta günlük bin kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşı olmaya giden vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda mobil aşı standı kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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