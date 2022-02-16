Gölbaşı'nda marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Gölbaşı'ndaki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Belediyenin zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Ekipler vatandaşlardan, gördükleri usulsüz uygulamaları Ticaret Bakanlığına, il müdürlüklerine ve zabıtaya bildirmelerini istedi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşların belini büken marketlere gerekli cezai işlemleri uygulayacaklarını bildirdi.

Şimşek, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.