Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı
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Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı

Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda düzenlenen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurul toplantısına Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Raporların okunmasının ardından Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görev yapmak üzere yapılan kapalı oylama ile seçim yapıldı.

Seçim sonucunda İl Genel Meclisi Üyesi Mahmut Şahin ve Mehmet Işıklar birlik encümeni seçildi. Yarbaşı ve Akçakaya Köyü muhtarları da muhtar üye olarak seçildi. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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