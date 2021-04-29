Gölbaşı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişi ve 1 iş yerine ceza kesildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 8 kişi ve 1 iş yerine ceza kesildi.