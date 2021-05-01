Gölbaşı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye ceza kesildi
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Gölbaşı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye ceza kesildi

Gölbaşı'nda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 32 kişiye ceza kesildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 32 kişiye ceza kesildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 32 kişiye toplamda 100 bin 800 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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