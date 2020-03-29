Gölbaşı'nda koronavirüs tedbirleri
Gölbaşı'nda araçların ekipler tarafından dezenfeksiyonunun yapılması ANKARA - Gölbaşı'nda yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmaları sürüyor.
29.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:09
Gölbaşı'nda araçların ekipler tarafından dezenfeksiyonunun yapılması ANKARA - Gölbaşı'nda yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önleyici tedbir çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: AA