Gölbaşı'nda kitapsever öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti - Haberler
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Gölbaşı'nda kitapsever öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda kitapsever öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yürütülen "Bahçelievler Okuyor" projesi kapsamında en çok kitap okuyan çocuklar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine götürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yürütülen "Bahçelievler Okuyor" projesi kapsamında en çok kitap okuyan çocuklar, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine götürüldü.

Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle Derneği tarafından yürütülen projeyle Mehmet Karakaş Mahalle Kütüphanesinde en çok kitap okuyan çocuklar geziyle ödüllendirildi.

Mahalle Muhtarı Cihat Ceylan ve projeye katılan çocuklar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Muhtar Ceylan, "Kitapsever çocuklarımıza verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. En çok kitap okuyanlar, Türkiye'nin en büyüğü unvanına sahip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki kütüphaneyi gezerek yeni kitaplarla tanıştılar, mekan hakkında bilgi aldılar. Gezimize araç tahsisinde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gölbaşı'nda kitapsever öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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