Gölbaşı'nda Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Gölbaşı ilçesinde 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliği okul bahçesinde yapıldı.

Programda konuşan Okul Müdürü Mehmet Künkül, 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen bu etkinlik vesilesiyle öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istediklerini söyledi.



Kitap okumanın her yerde yapılabileceğini belirten Müdür Yardımcısı Sevim Uluçay ise özellikle tüm vatandaşların kitap okuma seferberliğine destek vermelerini arzu ettiklerini kaydetti.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler ve öğrenciler yaklaşık yarım saat kitap okudu.