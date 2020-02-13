Gölbaşı'nda kış güzelliği
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Gölbaşı'nda kış güzelliği

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesindeki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı.

13.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:46
Gölbaşı'nda kış güzelliği

ADIYAMAN'ın ilçesindeki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda, kar yağışı sonrası ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. 

Dün akşam başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı. İlçe merezine  3 kilometre mesafedeki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda ise eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüş parkuru, dinlenme, kuş gözlem kulesi, göçmen kuşları, farklı balık türleri ve bisiklet turu imkanlarıyla her mevsim doğa severlerin ilgisini çeken parkta vatandaşlar kar yağışı sonraso ontaya çıkan görüntüleri fotoğrafladı. 


Kaynak: DHA
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