Gölbaşı'nda kimyasal zehirlenme şüphesi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine kimyasal zehirlenme şüphesiyle getirilen bir kişi nedeniyle acil servis bölümünde bir süre karantina uygulandı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine kimyasal zehirlenme şüphesiyle getirilen bir kişi nedeniyle acil servis bölümünde bir süre karantina uygulandı.
Alınan bilgiye göre, kimyasal zehirlenme şüphesiyle Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine getirilen bir kişinin böcek ilacından zehirlendiği anlaşıldı.
Hasta, tetkiklerin ardından Ankara'da daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.
Kimyasal zehirlenme şüphesi nedeniyle bir süre karantinaya alınan hastanenin acil servis bölümünde AFAD ekipleri çalışma yaptı. Çalışmanın ardından karantina uygulaması kaldırıldı.
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.