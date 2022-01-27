Gölbaşı'nda karla mücadele devam ediyor
AA, Emin Tezerdi - Güncel
Karla kaplı yol Polis ekiplerinin bir vatandaşa yardımcı olmaları Kar temizleme çalışmaları Vatandaşların aracı kardan çıkarma çalışması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
ADIYAMAN (AA) - Karla kaplı yol
Polis ekiplerinin bir vatandaşa yardımcı olmaları
Kar temizleme çalışmaları
Vatandaşların aracı kardan çıkarma çalışması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.