Gölbaşı'nda karla mücadele devam ediyor - Haberler
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Gölbaşı'nda karla mücadele devam ediyor

AA, Emin Tezerdi - Güncel

Karla kaplı yol Polis ekiplerinin bir vatandaşa yardımcı olmaları Kar temizleme çalışmaları Vatandaşların aracı kardan çıkarma çalışması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN (AA) - Karla kaplı yol

Polis ekiplerinin bir vatandaşa yardımcı olmaları

Kar temizleme çalışmaları

Vatandaşların aracı kardan çıkarma çalışması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı'nda karla mücadele devam ediyor

Gölbaşı'nda karla mücadele devam ediyor

Gölbaşı'nda karla mücadele devam ediyor

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Adıyaman, Polis, kar, Güncel, Haber

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