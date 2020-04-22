Gölbaşı'nda karantina altındaki köylerde vaka sayısı 5 oldu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina altındaki 2 köyde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karantina altındaki 2 köyde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı fabrika işçileri ile aileleri gözlem altına alınmıştı. Yaklaşık 100 çalışan ve aileleri gözlem altında tutulurken, fabrika çalışanlarından 25'inin Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde, 12 tanesinin de yine Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu köyünde ikamet etmesi sonucu her iki köy karantina altına alınmıştı.

Karantina altında tutulan Aşağı Karakuyu köyünde 4, Gedikli köyünde 1 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Hastaların Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA