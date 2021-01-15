Gölbaşı'nda kar yağışı kartpostallık görüntü oluşturdu
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Gölbaşı'nda kar yağışı kartpostallık görüntü oluşturdu

15.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:24
Gölbaşı'nda kar yağışı kartpostallık görüntü oluşturdu

Gölbaşı ilçesinde kar yağışı ile güzel görüntü oluştu.

Gölbaşı ilçesinde kar yağışı ile güzel görüntü oluştu.

Kar yağışından sonra vatandaşlar Atatürk Sahil Parkı'na akın etti. Bazıları çocukları ile karın keyfini çıkartırken bazı vatandaşlar da ev hayvanları ile parkta gezdi.

Ayrıca Mogan Gölü de ilgi odağı oldu. Karabataklar renkli görüntüler oluşturdu, bazı vatandaşlar göldeki kuşları besledi.

Kar yağışını fırsat bilen Sevinç Altuntepe, "Pandemi sürecinde malum hepimiz evdeyiz. Bu güzel havanın tadını çıkarmak için buraya geldik. Çocuklar canlı dersi öncesi bir kaçamak yaptılar. Çocuklar da eğleniyor. Gayet güzel geçiyor. Kar yağışı çocukları çok heyecanlandırdı. Bütün gün evde çok sıkılıyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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