Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Gölbaşı ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.

Sabaha karşı başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi etkisi altına aldı.

Yaklaşık 10 santim kalınlığına ulaşan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Merkezdeki cadde ve sokaklardaki karları belediye kepçesi vasıtasıyla temizlenirken, Gölbaşı'nı il, ilçe ve köylere bağlayan yolların açılması için İl Özel İdare ve kaymakamlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.