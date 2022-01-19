Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yerler Karlı yolda ilerleyen araçlar Karda yürüyenler Kar temizleyen esnaf Gölbaşı'nda kar yağışı etkili olduADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı etkili oldu.