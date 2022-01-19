Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yerler Karlı yolda ilerleyen araçlar Karda yürüyenler Kar temizleyen esnaf Gölbaşı'nda kar yağışı etkili olduADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı etkili oldu.

ADIYAMAN (AA) - Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yerler

Karlı yolda ilerleyen araçlar

Karda yürüyenler

Kar temizleyen esnaf Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı etkili oldu.

Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

Gölbaşı'nda kar yağışı etkili oldu

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Esnaf, kar, Güncel, Haber

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