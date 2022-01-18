Gölbaşı'nda kar güzel manzara oluşturdu
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kar yağışının ardından güzel manzara ortaya çıktı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kar yağışının ardından güzel manzara ortaya çıktı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından ilçe, beyaz örtüyle kaplandı.
Beyaza bürünen park ve bahçeler ile Mogan Gölü'nde seyrine doyumsuz manzara oluştu.
Bazı vatandaşlar gölün etrafında yürüyüş yaparak kar yağışının tadını çıkardı.
AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri