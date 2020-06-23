Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
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Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesince ilçe genelinde başlatılan kaldırım çalışmalarının yıl sonuna kadar süreceği bildirildi.

Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor
23.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:32

Gölbaşı Belediyesince ilçe genelinde başlatılan kaldırım çalışmalarının yıl sonuna kadar süreceği bildirildi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı açıklamada, ekiplerin kaldırım çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

Çalışmaların yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Bozuk kaldırımlar özellikle engelli vatandaşlar için büyük sorun yaratıyordu. Bu noktadan hareketle çalışmaları özenle sürdürüyoruz. Merkez mahallelerimizin tamamında yıl sonuna kadar andezit taşı döşeyerek kaldırım çalışmamız devam edecek. Şimdiye kadar Eymir, Karşıyaka ve Seğmenler mahallelerinde çalışma yaptık."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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