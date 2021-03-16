Gölbaşı'nda İstasyon Caddesi yenileniyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından İstasyon Caddesi üzerinde bulunan kaldırım taşlarını yeniliyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Caddesi üzerinde bozulan ve kırılan kaldırım taşlarını yeniliyor. Cadde üzerinde kaldırımlarda çalışma yapan belediye ekipleri deforme olan ve kırılan taşları önce yerinden çıkarıp yerine yenisi yerleştiriliyor.

Ekipler tespit edilen kaldırımlarda çalışmaları devam ettiriyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı