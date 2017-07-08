Gölbaşı'nda İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Şenaz Tanrıverdi yönetimindeki 27 BAP 72 plakalı otomobil ile Mehmet Fehmi Özden idaresindeki 09 FE 466 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile otomobillerde bulunan Güler Özden, Zahide Karakuyu, Fatma Kaygusuz, Gül Nihal Tamer, Zeynep Tamer, Ahmet Yusuf Taner ve Muhammet Hüseyin Tamer yaralandı.



Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.



