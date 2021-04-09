Gölbaşı'nda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıttı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül'ün talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallelerde muhtaç aileleri belirledi.
Daha sonra tespit edilen muhtaç ailelere ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda kolisi ulaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi