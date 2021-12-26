Gölbaşı'nda hurma kurutma ve paketleme tesisi açıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hurma kurutma ve paketleme tesisi törenle açıldı.

Kaymakam İhsan Ayrancı, Bağlarbaşı Köyü'nde gerçekleştirilen açılışta, ilçe genelinde yaklaşık 8 bin 500 ton hurma üretimi yapıldığını söyledi.

Bölgede hurma meyvesi yetiştiren çiftçiler ile sektörde faaliyet gösteren tüm çalışanlara maddi anlamda kazanç getirerek bölge ekonomisine ciddi oranda katma değer sağlayacak tesisin çiftçilerin hizmetine sunulduğunu belirten Ayrancı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçe protokolü katıldı.

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri

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