Gölbaşı'nda Hamsi Festivali Yapıldı
Gölbaşı ilçesinde, Ankara Karadenizliler Derneği tarafından Hamsi Festivali düzenlendi.
Gölbaşı ilçesinde, Ankara Karadenizliler Derneği tarafından Hamsi Festivali düzenlendi.
Atatürk Sahil Parkı'ndaki festivalde 1,5 ton hamsi pişirilerek ikram edildi.
Festivalde horon oynandı, Karadeniz halk oyunları ekibi ile spor okullarının öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.
Festivale, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da katıldı.
Ankara Karadenizliler Derneği Genel Başkanı Cemal Durmuş, festivale katılanlara teşekkür etti.