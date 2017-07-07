Gölbaşı'nda Halı Mağazasında Yangın

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, halı mağazasında bilinmeyen nedenle çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.



Yangın, akşam saatlerinde Eski Besni Caddesi'nde bulunan halı satış mağazasında meydana geldi. Mağazadan bilinmeyen nedenle yükselen dumanlar, kısa sürede tüm işyerini sardı. İhbarla mağazaya gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında mağazadaki halıların yanmasıyla hasar oluştu.