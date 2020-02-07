: Gölbaşı'nda girdikleri evden para ve ziynet eşyası gasbeden 8 şüpheli yakalandı

07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:19

Ankara'da silah zoruyla girdikleri evden ziynet eşyası ile yüklü miktarda para gasbeden 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesinde, silahlı üç saldırgan, girdikleri evin sahipleri H.H.P. ve M.P'yi plastik kelepçeyle ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Şüpheliler, evde bulunan kasada ve farklı yerlerdeki 250 bin lira değerinde ziynet eşyası, 60 bin lira, 5 bin avro, 3 bin dolar, cep telefonları ve araç anahtarlarını gasbetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını da silen şüpheliler evden ayrıldı.

Bir süer sonra ellerindeki kelepçelerden kurtulan H.H.P. ve M.P, durumu polise bildirdi.

Eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Eve giren şüphelilerin H.B.K, H.U, T.R. ile M.M.S ve olayda kullanılan çalıntı plakalı aracın şoförünün A.B. olduğu tespit edildi.

Gaspçılara istihbaratı eski hizmetçi vermiş

Şüphelilere ev sahipleri ve mal varlıklarıyla ilgili bilgileri verenin daha önceden evde hizmetçi olarak çalışan G.B. ile arkadaşı A.Y olduğu da belirlendi.

H.B.K. ve H.U. Antalya'ya kaçarken Afyonkarahisar'daki bir dinlenme tesisinde gözaltına aldı. Şüphelilerin yanında bulunan ve birlikte hareket ettikleri belirlenen M.I. da yakalandı.

3 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, başkasına ait sahte kimlik, 3 tabanca ve çaldıkları bir miktar para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen A.Y. ve eski hizmetçi G.B. de bir süre sonra yakalandı.

Öte yandan, şüphelilerin daha önceden benzer konulardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ve 8 farklı suçtan arandıkları da anlaşıldı.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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