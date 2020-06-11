Gölbaşı'nda firiklik buğday hasadı başladı Gölbaşı'nda firiklik buğday hasadı başladıADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine firiklik buğday hasadı başladı.

Gölbaşı'nda firiklik buğday hasadı başladı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesine firiklik buğday hasadı başladı.

İlçeye bağlı Belören beldesinde ve Yukarı Nasırlı köylerindeki köylülerin temel geçim kaynaklarından olan pilavlık firik buğdayı hasadı bu yıl verimli geçiyor.

Hava koşullarının iyi gitmesi nedeniyle yapılan kontrollerde dekara 150-200 kilogram verim alındığını söyleyen Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Erdal Yılmaz, "Belören Beldesinde ve Aşağı Nasırlı köyünde 8-10 dekarlık alanda firiklik buğday üretimi yapılmaktadır. Komşu il Gaziantep'in geleneksel yemeği olan firik pilavında kullanılan firik buğdayının neredeyse tamamı bu köylerden sağlanmaktadır. Buğdayın süt olum döneminde yapılarak elde edilen firiklik buğday bu günlerde 7- 7,5 Lira pazar değeri ile üreticilerin yüzünü güldürmektedir. Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. Belören Beldesinde firiklik buğday üreticiliği yapan Hamdi Uçar ise, "Firiklik buğday bizim geçim kaynağımızdır. Meşakkatli bir iştir. Buğdayı yeşil haldeyken makine ile biçiyoruz. Bir gün kurutmaya bırakıyoruz. Bir gün sonra yakıyoruz. Yaktıktan sonra kümeler halinde 4-5 gün gün tekrar kurutmaya bırakıyoruz. Daha sonra Patos ya da biçer makinalarıyla tanelerini çıkarıyoruz. Ürettiğimiz firiklik buğdayı Gaziantep'e götürüyoruz. Orada işleniyor ve yeşil bulgur oluyor. Üretilen bu buğday firiği iç piyasada ve dış piyasada tüketiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA