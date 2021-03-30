Gölbaşı'nda fidan dikildi
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Gölbaşı'nda fidan dikildi

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda fidan dikildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal'ın katılımlarıyla Önce Vatan Tepesi'ne 400 fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen programa Kaymakam Mutlu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Işık, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, Ağaçlandırma Şefi Fatma Bindal, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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