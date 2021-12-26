Gölbaşı'nda "Ferfene Gecesi" düzenlendi

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde "Ferfene Gecesi" düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Seymenler Kulübü Derneği'nin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlediği geceye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Karakaya, programda yaptığı konuşmada, "Milli Mücadele'de önemli bir yeri olan ve bizim de Ankaralılar olarak gurur duyduğumuz o günü yaşıyoruz. Ankara Milli Mücadele'nin karargahı, merkezidir. Ankaralılar Milli Mücadele'ye çok büyük bir destek verdiler. Bugün de ülkemiz üzerinde oyunlar bitmiyor. Dün farklı araçları bugün ise farklı araçları kullanıyorlar. Ekonomiden vuruyorlar, başka yerden vuruyorlar ama Allah'a bin şükür bu millet uyandı. Hiç kimseye geçit vermeyecektir." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de "Mustafa Kemal Atatürk, Ankaralıların o heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle Ankara'yı önce Milli Mücadele'nin karargahı sonra da cumhuriyetin başkenti olarak belirlemiştir. Bu bizim için gurur meselesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ferfene Gecesi'nin anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Ardından Ankara Seymenlerinden oluşan Ferfene ekibi sahne aldı.