Gölbaşı'nda facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gölbaşı'nda facianın eşiğinden dönüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye ekiplerinin, tüp yüklü tırda çıkan yangına yaptıkları erken müdahale sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde itfaiye ekiplerinin, tüp yüklü tırda çıkan yangına yaptıkları erken müdahale sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Mesut Korkmaz idaresindeki 33 VD 450 plakalı tüp yüklü kamyonun arka lastiğinde yangın çıktı. Mutfak, piknik ve sanayi tüplerinin bulunduğu kamyonun lastiğindeki yangını fark eden sürücü yol kenarında durarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Durum üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Aşırı ısınmadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tüplere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda facianın eşiğinden dönüldü

Gölbaşı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

Sevgilisi tarafından terk edilen 17 yaşındaki genç, otoyol köprüsünden atladı

 Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu

Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu

 Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Demet Özdemir İrem Derici Demet Akalın
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Amelia Hamlin Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gölbaşı'nda facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:04:33. #1.12#