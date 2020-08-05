Gölbaşı'nda engelli sokak hayvanlarına tekerlekli sandalye Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan engelli sokak hayvanları için tekerlekli sandalye temin etti.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan engelli sokak hayvanları için tekerlekli sandalye temin etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in yakından ilgilendiği proje kapsamında, yürümekte güçlük çeken sokak köpeklerine portatif tekerlekli sandalye hizmeti sağlandı.

Arka ayaklarında sakatlık bulunan bir sokak köpeği özgürce hareket edebileceği aparat ile eski neşesine kavuştu.

Belediye Başkanı Şimşek, yaptığı açıklamada, sokakta yaşayan yardıma muhtaç hayvanların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Yeryüzündeki hiçbir canlıyı birbirinden ayırmadan aynı sevgi ve şefkatle çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşı sınırları içerisinde bulunan dostlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek hayvan sever vatandaşlarımız ile birlikte yürüteceğimiz projelerimizle ihtiyaç sahibi sokak hayvanı bırakmamayı hedefliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak barınaklardan sahiplenen hayvanlarımız için süresiz aşı ve bakım desteğimiz hala devam ediyor. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarımız için yürüttüğümüz doğal yaşam alanı projemize hız kesmeden devam ediyoruz. Çok yakında şehir merkezinde bulunan tüm sokak hayvanlarımızı doğal yaşam alanlarına taşıyacak, hayvan sever vatandaşlarımızın rahatça onları ziyaret edebileceği bir alan oluşturacağız."

Kaynak: AA