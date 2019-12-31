Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi
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Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi

Gölbaşı ilçesinde engelli öğrencilere moral için yeni yıl partisi düzenlendi.

31.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:24
Gölbaşı'nda engelli öğrenciler yeni yıl partisinde eğlendi

Gölbaşı ilçesinde engelli öğrencilere moral için yeni yıl partisi düzenlendi.

Etkinliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı , öğrencilerin yeni yılını kutladı, birlikte oyunlar oynadı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, 2020'nin Türkiye ve Türk milletine başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.

Öğrencilerle güzel anlar yaşadığını dile getiren Şimşek "Ümit ediyorum ki 2020 onlar için de mutlu olacakları bir yıl olur. Gölbaşı'ndaki bütün engellerini ortadan kaldırmak için mücadele edip çalışacağız." diye konuştu.

Etkinlikte öğrenciler, müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

Kaynak: AA
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