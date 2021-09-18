Gölbaşı'nda 'En güzel elma ve domates yetiştiricisi' yarışması düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı'nda "En güzel elma ve domates yetiştiricisi" yarışması düzenlendi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Fuar kapsamında yapılan elma ve domates yetiştiricisi yarışmasına Gölbaşı'nın çeşitli mahallelerinden 21 çiftçi katıldı.

Fuar kapsamında yapılan elma ve domates yetiştiricisi yarışmasına Gölbaşı'nın çeşitli mahallelerinden 21 çiftçi katıldı. En güzel elma yarışmasında 10, domates yarışmasında ise 11 çiftçi yarıştı.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda Domates Yarışmasında birinci olan Yakup Kale tam altın, ikincisi İrfan Çimen yarım altın, üçüncüsü YSS Tarım ise çeyrek altınla ödüllendirildi. En güzel elma yarışmasında ise birinci olan Suna Kostak tam altın, ikincisi Hüseyin Tetik yarım altın, üçüncüsü Nazmi Harmancı ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

Ayrıca yarışmaya katılan tüm çiftçilere budama makası ve budama testeresi hediye edildi.

Yarışmaya katılanlar ödüllerinin Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan'dan aldılar.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Gölbaşı'nda En güzel elma ve domates yetiştiricisi yarışması düzenlendi

Gölbaşı'nda En güzel elma ve domates yetiştiricisi yarışması düzenlendi

Gölbaşı'nda En güzel elma ve domates yetiştiricisi yarışması düzenlendi

Gölbaşı'nda
AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cansu Dere Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Amelia Hamlin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gölbaşı'nda 'En güzel elma ve domates yetiştiricisi' yarışması düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 00:30:30. #1.12#