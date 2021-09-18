Gölbaşı'nda Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışması düzenlendi - Haberler
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Gölbaşı'nda Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışması düzenlendi

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Gölbaşı'nda Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışması düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında en iyi elma ve domates yetiştiriciliği yarışması yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen AGROTEC 24. Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında en iyi elma ve domates yetiştiriciliği yarışması yapıldı.

İlçenin çeşitli mahallelerinden 21 çiftçinin katıldığı yarışmada, domates yetiştiriciliğinde Yakup Kale, elma yetiştiriciliğinde ise Suna Kostak birinci oldu.

Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, dereceye girenlere altın hediye etti.

Yarışmaya katılan tüm çiftçilere de budama makası ve budama testeresi hediye edildi.

Gölbaşı'nda Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışması düzenlendi

Gölbaşı'nda Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışması düzenlendi

Gölbaşı'nda Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışması düzenlendi

Gölbaşı'nda Elma ve Domates Yetiştiriciliği Yarışması düzenlendi

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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