Gölbaşı'nda dinamik denetim uygulaması yapıldı
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Gölbaşı'nda dinamik denetim uygulaması yapıldı

05.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:54
Gölbaşı'nda dinamik denetim uygulaması yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal'ın katıldığı denetimlerde pastane, market ve çeşitli iş yerleri kontrol edildi.

Kaymakam Köksal, vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yapılan denetimlere Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Çağrı Çerı·baş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar, gıda uzmanları ve teknik personeller katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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