Gölbaşı'nda dinamik denetim devam ediyor
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Gölbaşı'nda dinamik denetim devam ediyor

19.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:25
Gölbaşı'nda dinamik denetim devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dinamik denetim modeli kapsamında ilçe genelinde denetimler devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dinamik denetim modeli kapsamında ilçe genelinde denetimler devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınan tedbirler ile ilgili denetlere katıldı.

Yapılan denetimlerde Kaymakam Mutlu Köksal'a Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, kolluk görevlileri, meslek odaları temsilcileri, gıda uzmanları ve teknik personeller eşlik etti. Denetimlerde ilçede faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda dinamik denetim devam ediyor
Gölbaşı'nda dinamik denetim devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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