Gölbaşı'nda "Çocuk Yaz Şenlikleri" başladı
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Gölbaşı'nda "Çocuk Yaz Şenlikleri" başladı

Gölbaşı'nda 'Çocuk Yaz Şenlikleri' başladı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gölbaşı Belediyesi, tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar iki gün boyunca, palyaço, masal kahramanlarından oluşan ekip, çocuklara oyunlar oynatıp yarışmalar yaptıracak.

Gölbaşı Belediyesi, tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar iki gün boyunca, palyaço, masal kahramanlarından oluşan ekip, çocuklara oyunlar oynatıp yarışmalar yaptıracak. Ayrıca alanda kurulan stantlarla da çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, normalleşme süreci ile birlikte çocuklara yönelik düzenlenen etkinliklerin artacağını söyledi.

Pandemi sürecinin daha tam bitmediğini hatırlatan Şimşek, çocuklar ve ailelerine uyarılarda bulunarak, "Salgın hala geçmedi. Çocuklar, anneler, babalar, pandemi biliyorsunuz bizi eve tıkadı evden dışları çıkamadık. Biraz rahatladık. Ama henüz geçmedi. Tedbirlerimize devam edersek daha iyi olur. İnşallah bundan sonra Gölbaşı Belediyesi olarak, çocuklarımız için daha iyi etkinlikler, yarışmalar düzenleyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocuklarla birlikte vakit geçirerek oyunlar oynadı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Yaz Şenlikleri Gölbaşı Şehir Parkında Pazar gününe kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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