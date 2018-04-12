Gölbaşı'nda Çocuk Kazalarının Önlenmesine Yönelik Seminer

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle çocuk kazalarını önlenmesine yönelik seminer düzenlendi.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle annelere yönelik sağlık seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre Kültür Merkezinde Gölbaşılı annelere "Çocuk Kazalarının ve Ev Kazalarının Önlenmesi" konulu seminer verildi.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü uzmanları Psikolog Sevim Balcı ve Sosyolog Seher Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde çocuk kazalarının önüne geçmek için Gölbaşılı annelere önemli bilgiler verildi. Seminerde ayrıca annelere bebekleri ile ilgili oluşabilecek ev kazaları ve onlara yapılacak acil müdahalelerde teorik ilkyardım uygulamaları hakkında da bilgi verildi. Seminerde çocukların evlerde geçirdiği kazalar için pratik uygulamaların birçok tehlikeyi bertaraf ettiğine dikkat çeken Balcı, "Annelerin evlerde alacağı küçük tedbirler çocukları hayati tehlikelerden ve oluşabilecek ciddi kazalardan korumaktadır. Her ebeveyn bu önlemleri çocuklarının sosyal alanında uygulamalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA