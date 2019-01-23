Gölbaşı'nda Çiftçilere Tohum Dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde, tohum dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, hayvan yetiştiricilerinin ihtiyacı olan kaliteli kaba yemi kendilerinin üretmesini teşvik etmek amacıyla yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda 9 çiftçiye bin kilogram fig tohumu, bir çiftçiye 300 kilogram yulaf tohumu ve bir çiftçiye 100 kilogram yem bezelyesi tohumu olmak üzere, toplamda bin 400 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yaptıklarını kaydeden Yılmaz, "Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize verilen yem bitkisi tohumuyla hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak hedeflenmiştir." dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ot olmadan et ve süt olmuyor. Hayvancılığın en yüksek maliyeti yem ihtiyacı olduğu için üreticilerimizin yem ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerekiyor. Hayvancılıkta mera alanlarının güçlendirilmesi, yem bitkileri ekim alanlarının arttırılması gerektiğine inanıyoruz. İlçe Müdürlüğü olarak yapılan bu faaliyetlerle hayvancılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA