Gölbaşı'nda çiftçilere tarım sigortası anlatıldı

05.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:08

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) uygulama alanları anlatıldı.

Gölbaşı İlçe Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda bilgilendirme yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ilçede tarımsal sigorta yaptıran çiftçilere teşvik amacıyla daha fazla ödeme yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Gölbaşı İlçe Müdürü Erdal Yılmaz ise, "İlçede çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2 bin 972 çiftçimizin 850'si 2019 yılında TARSİM'e kayıt yaptırmıştır." dedi.

TARSİM Bölge Müdürlüğü'nde görevli uzman Muharrem Ünal da TARSİM'in amaç ve kapsamları ile 2020 yılı uygulamalarını anlattı.

Toplantının sonunda gerek bitkisel gerek hayvansal üretimde üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, soru cevap şeklinde değerlendirilerek toplantı bitirildi.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mustafa Terzi, Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Kaynak: AA